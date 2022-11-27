«Лешка вышел на охоту»: экс-солистка «Блестящих» Новикова высмеяла бывшего мужа

Певица развелась с бизнесменом четыре года назад. После у него возникли просьбы отдать дом. И пока Новикова бьется за имущество, ее бывший возлюбленный ни в чем себе не отказывает.

Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова подняла на смех бывшего супруга, бизнесмена Алексея Сорокина. В социальной сети она опубликовала видео и фото, как мужчина, требующий от артистки дом, развлекается и наслаждается жизнью.

Для Новиковой брак с Сорокиным стал вторым. Вместе они прожили три года, а в 2018 году развелись. По словам Новиковой, расставание было спокойным и без каких-либо скандалов. Однако спустя время началось твориться странное. Мужчина стал звонить знаменитости и требовать продажи дома, который строился еще до развода. Все эти годы Новикова пытается не остаться с двумя детьми от первого брака без крыши над головой. Но Сорокин, по присланным подругой артистки кадрам, ничем не опечален.

«А вот и лысый „бедняга“ Алексей, который пытается отнять у меня и детей наш дом. Вполне здоров и не бедствует! Ходит по дорогим заведениям, ищет новые жертвы. Берегите ваши денежки и нервы от этого милого весельчака и балагура. Так что, граждане, будьте бдительны. Лешка вышел на охоту», — прокомментировала увиденные видео и фото Новикова.

Певица предостерегла будущую пассию от опрометчивого поступка. Instagram* / ks_novikova_official

Вместе с тем это не первый раз, когда знаменитость негативно высказывается о бывшем супруге. Тогда она заявила, что Сорокин потребовал у нее компенсации в размере 200 тысяч рублей на расходы по судебному делу о доме. Новикова обратилась к его друзьям и близким с просьбой «покормить Лешку, а то дела у него совсем плохи».

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