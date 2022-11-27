Зачастую холодное время года провоцирует организм на повышение аппетита и снижение физической активности. Поэтому вес человека повышается на 5%, отметила врач общей практики Жданова.

Чтобы зимой не набрать лишние килограммы, человек должен ускорить свой обмен веществ и компенсировать недостаток дневного света. Об этом заявила врач общей практики Анастасия Жданова в беседе с «Известиями».

«Зимой холодно, меняется рацион, меньше света и солнца, организм человека испытывает стресс, что является сигналом и запускает физиологические процессы, которые способствуют прибавке веса», — сказала Жданова.

Во избежание набора массы, компенсировать недостаток дневного света можно при помощи электрических приборов или организовать себе отпуск в жаркую страну. А чтобы температура тела не снижалась и не замедляла метаболизм, необходимо одеваться теплее.

Кроме того, привести в норму метаболизм помогут регулярные физические нагрузки. А после — контрастный душ или массаж. Также следует пересмотреть свой привычный рацион.

«Молодое нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. Дополнительным источником белка могут стать протеиновые коктейли, которые также позволяют снизить аппетит и калорийность последующего приема пищи примерно на 30%. Также необходимо включить много овощей, фруктов и зелени», — отметила она.

Не лишним будет прием аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, витамина D, йода и железа.

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