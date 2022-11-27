В середине октября журналист также критиковал главу Самостийной за требование денег у американской стороны.

Украинский лидер Владимир Зеленский постоянно клянчит деньги у Соединенных Штатов. Об этом во время эфира заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, по причине непомерных финансовых аппетитов Киева экономика США «идет на дно». Так, американские власти уже выделили Незалежной более 90 миллиардов долларов, что в два раза больше, чем были ежегодные траты в Афганистане.

«Зеленскому этого все равно мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их», — возмутился Карлсон.

Ведущий считает Зеленского обычным диктатором, который погряз в коррупции и постоянно требует денег у всех окружающих. Карлсон посоветовал Зеленскому «заткнуться». В середине октября журналист также критиковал главу Самостийной за требование денег у американской стороны.

«Тип в футболке просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики. Ты кто такой, тролль? Пошел вон!» — говорил тогда Карлсон.

После начала специальной военной операции в Донбассе по защите мирных людей от неонацистов недружественные страны Запада и Евросоюза начали поддерживать украинских боевиков, объявив России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сменит ли Зеленского его жена на посту президента Украины.