Названа болезнь, которая стала причиной смерти Елизаветы II

Страшный диагноз больше года пытался свергнуть британскую королеву с престола.

Стало известно заболевание, из-за которого скончалась королева Великобритании Елизавета II Ее Величество жила с недугом на протяжении последнего года, но от лечения отказывалась. GB News рассказал, что британского монарха погубило развитие рака костного мозга.

Свидетельство о смерти называет «старость» причиной ухода из жизни королевы, однако близкий друг принца Филиппа Гайлс Брандрет написал новую биографию Елизаветы II, согласно которой она жила с онкологией более года.

«Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга, что объясняет ее усталость и потерю веса, а также те „проблемы мобильности“, о которых нам часто говорили», — объяснил автор.

Писатель добавил, что самым распространенным признаком миеломы является боль в костях, и это страшное заболевание часто поражает людей в возрасте. Он также отметил, что современная медицина не в силах полностью устранить этот недуг, но медикаментозным способом помогает поддерживать состояние пациента.

«Препараты помогают предотвратить ослабление костей, могут уменьшить тяжесть симптомов и продлить жизнь пациента на месяцы или два-три года», — подчеркнул друг принца Филиппа.

В заключение Брандрет рассказал, что болезнь не испугала королеву и она была полна решимости продолжать свою работу даже после смерти супруга принца Филиппа. Елизавета II также просила не жалеть ее.

Состояние королевы началось ухудшаться в 2021 году. В октябре она последний раз смогла самостоятельно выйти на прогулку со своими любимыми корги. На 97 году жизни Елизавета II скончалась в Шотландии. После 70 лет ее нахождения на троне, королем стал принц Чарльз, взявший себе имя Карл III.

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