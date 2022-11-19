Королевский размах: во сколько раз дом Меган Маркл больше особняка Кейт Миддлтон

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46

Коттедж Маркл и принца Гарри в четыре раза больше особняка Миддлтон и принца Уильяма

Королевский размах: во сколько раз дом Меган Маркл больше особняка Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Nieboer

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Дом «нелюбимых» членов королевской семьи насчитывает девять спален и 16 ванных.

Раскрылась ложь герцогини Сассекской Меган Маркл о размерах ее жилища. Стало известно, что скромный домик в Калифорнии оказался роскошным особняком. По данным The Sun, жилплощадь жены принца Гарри неприлично превосходит дом принца Уэльского Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

Риелторы предлагают сравнить стоимость недвижимостей членов королевской семьи. Маркл с супругом вложили в свою недвижимость в пригороде Санта-Барбары не меньше 12 миллионов футов. Также принц Гарри с Меган отмечали, что их жилье минималистично и содержит лишь то, что нужно для простого и удобного времяпровождения.

Однако в действительно скромном, по королевским меркам, доме живут Кейт и Уильям. Осенью они с тремя детьми занимались переездом в Adelaida Cottage, который расположен на территории Виндзорского парка. Особняк был построен в XIX веке. Специалисты оценивают его стоимость всего в 2,4 миллиона фунтов. Это в шесть раз меньше, чем заплатили вышеупомянутые члены королевской семьи.

Логично, что и размер жилплощади герцогини Сассекской должен превосходить семейное гнездышко Миддлтон в несколько раз. По словам экспертов, дом принца Уильяма действительно в четыре раза меньше. Гарри с супругой, дочкой Лилибет и сыном Арчи живут в особняке, размер которого составляет 18 тысяч квадратных футов. В нем можно разместить не меньше пяти слуг для постоянного проживания. Их дом насчитывает девять спален и 16 ванных комнат — поистине королевский размах.

Кейт и Уильям рассказывали, что их более чем устраивает свое жилище. Они мечтали именно о таком доме: в котором будет все, но без излишеств. Рядом есть парк и школа — так что для детей тоже все предусмотрено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему собираются развестись принц Гарри и Меган Маркл.

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