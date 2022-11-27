Фото: Бурунов согнулся пополам ради подола-хвоста сконфуженной Тодоренко

Все происходило на глазах гостей мероприятия и под прицелом десятка фотокамер.

Актер Сергей Бурунов на премии журнала не смог удержаться от роскошного подола-хвоста телеведущей Регины Тодоренко и решил приложить к нему руки. Все происходило на глазах у гостей и под прицелами десятков фотокамер.

Тодоренко пришла на светское мероприятие в одиночестве и оказалась в трудной ситуации. Звезда выбрала наряд с огромным рукавом «пуфиком» на плече и длинным подолом из мятой розовой ткани. Обычно поправляет наряды Тодоренко ее супруг, Влад Топалов. Однако в этот раз помочь было некому.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravdal

Пока на помощь не подбежал «рыцарь на белом коне», а если быть точнее — Сергей Бурунов. Он начал расправлять подол платья Тодоренко, чтобы он красиво смотрелся на фото. Вместо слов благодарности, звезда начала командовать мужчиной и была недовольна результатом его усилий. В конечном итоге Бурунову пришлось буквально согнуться в три погибели, чтобы удовлетворить Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Регину Тодоренко подали в суд из-за сборника детских сказок.