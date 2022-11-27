«Не читала книг о воспитании детей»: почему сын Водонаевой хотел купить полоний

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 58

Денадцатилетний сын Алены Водонаевой продемонстрировал свои знания в области химии

«Не читала книг о воспитании детей»: почему сын Водонаевой хотел купить полоний

Фото: Instagram* / alenavodonaeva

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Звездный наследник не перестает удивлять публику — ранее он назвал женщин пылесосами и швабрами, а теперь захотел купить радиоактивное вещество.

Телеведущая Алена Водонаева часто делится с подписчиками секретами воспитания своего 12-летнего сына. Поклонники уже знают Богдана как умного и начитанного мальчика с собственным мнением.

На новом видео, которое звезда опубликовала в своем профиле в соцсетях, ее сын продемонстрировал свои познания в химии. Он заявил, что несколько лет назад хотел купить полоний. Водонаева напомнила, что это боевое отравляющее вещество, но сын с ней не согласился.

«Это химический элемент. Боевое отравляющее вещество — это „Новичок“», — сказал Богдан.

Подписчица призналась, что восхищается воспитанием Богдана, и попросила у Водонаевой посоветовать какие-нибудь книги на эту тему.

«Здесь дело не в книгах о воспитании, я не читала их. Я делаю акцент на ценности семьи. Дружба, доверие. Мало свободного времени. много труда и учебы. Моя философия: никто никому ничего не должен. Но семья и наш маленький клан — на первом месте. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе», — написала модель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Водонаевой сравнил ее с покойной королевой Елизаветой II.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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