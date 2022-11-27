В Польше назвали маловероятной военную агрессию России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Представитель спецслужб Польши Жарын заявил, что нет признаков подготовки нападения России

В Польше назвали маловероятной военную агрессию России

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Варшава уверена в несокрушимом иммунитете, который ей дает членство в НАТО.

Власти Польши считают маловероятной военную агрессию России против своей страны. Об этом заявил представитель польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарын.

«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО», — сказал он в комментарии газете Il Messaggero.

Жарын подчеркнул, что нет никаких признаков готовящегося нападения на Польшу со стороны России. При этом, по его словам, Польша все время подвергается «атакам в киберпространстве» и кампаниям по дезинформации со стороны Москвы.

Также Жарын заявил, что в Польше не видят предпосылок к установлению мира на Украине, и призвал готовиться к тому, что конфликт будет длиться годами.

На прошлой неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша разместит на границе с Украиной дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot производства США. Их полякам любезно предложила предоставить Германия.

Кроме того, в 2023 году Польша получит первые комплексы HIMARS, которые, по словам Блащака, зарекомендовали себя в конфликте на Украине как «эффективные артиллерийские системы».

Ранее политолог Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru объяснил, почему Польша не откажется от помощи Украине даже после инцидента с ракетами.

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