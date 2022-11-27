«Спасибо судьбе»: Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 350

Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери в социальных сетях

«Спасибо судьбе»: Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери

Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев

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Дочь знаменитой певицы оставила ей поздравление в личном блоге, однако подписчикам запретила писать пожелания.

Певица Кристина Орбакайте поздравила свою звездную маму Аллу Пугачеву с профессиональным праздником. В своей социальной сети артистка опубликовала поздравление с Днем матери и подкрепила его совместной фотографией с родительницей.

На архивном снимке Орбакайте сидит на сцене в обнимку с мамой. Пугачева одета в узнаваемое всем черное платье-балахон, а вот Кристина примерила на себя изумрудный комбинезон.

«С Днем мамы! Спасибо судьбе быть счастливой дочерью и матерью», — подписала фото знаменитость и отключила возможность оставлять комментарии под публикацией.

Алла Пугачева сейчас не видится с дочерью, потому что они живут в разных странах. Осенью 2022 года российская певица сбежала с семьей в Израиль. Орбакайте после отъезда мамы пропала с радаров, но вскоре появилась в медийном поле, развеяв все слухи о собственном переезде. Певица продолжает творческую деятельность в России.

У дочки Пугачевой есть три наследника — сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также десятилетняя Клавдия. Вместе с отцом-предпринимателем Михаилом Земцовым девочка живет в США, поэтому семья воссоединяется нечасто.

Ранее 5-tv.ru писал, что случилось с лицом Аллы Пугачевой после отъезда в Израиль

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«Спасибо судьбе»: Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери

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