«Спасибо судьбе»: Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери

Дочь знаменитой певицы оставила ей поздравление в личном блоге, однако подписчикам запретила писать пожелания.

Певица Кристина Орбакайте поздравила свою звездную маму Аллу Пугачеву с профессиональным праздником. В своей социальной сети артистка опубликовала поздравление с Днем матери и подкрепила его совместной фотографией с родительницей.

На архивном снимке Орбакайте сидит на сцене в обнимку с мамой. Пугачева одета в узнаваемое всем черное платье-балахон, а вот Кристина примерила на себя изумрудный комбинезон.

«С Днем мамы! Спасибо судьбе быть счастливой дочерью и матерью», — подписала фото знаменитость и отключила возможность оставлять комментарии под публикацией.

Алла Пугачева сейчас не видится с дочерью, потому что они живут в разных странах. Осенью 2022 года российская певица сбежала с семьей в Израиль. Орбакайте после отъезда мамы пропала с радаров, но вскоре появилась в медийном поле, развеяв все слухи о собственном переезде. Певица продолжает творческую деятельность в России.

У дочки Пугачевой есть три наследника — сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также десятилетняя Клавдия. Вместе с отцом-предпринимателем Михаилом Земцовым девочка живет в США, поэтому семья воссоединяется нечасто.

Ранее 5-tv.ru писал, что случилось с лицом Аллы Пугачевой после отъезда в Израиль.