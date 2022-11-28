Россияне стали жертвами мошенников в прошедшую «черную пятницу»

Тратой лишних денег обернулась для многих так называемая «черная пятница». Сегодня можно подводить итоги большой распродажи. И для многих они печальные. Одни купили неликвид, залежавшийся на складах, другие поверили в скидки, которых на самом деле не было. И это еще не худшие варианты.

Больше всего не повезло жертвам мошенников. Их выручка в «черную пятницу» просто огромная. Елена Хмура изучила схемы обмана.

Вот такую интерактивную колонку Сергей Цыганков купил в «черную пятницу». Говорит, из всех предложений в интернете выбрал то, где давали самую большую скидку. Но когда он уже оплатил и забрал товар, случайно обнаружил — никакой скидки на самом деле не было.

«В дальнейшем я начал искать в интернете информацию о том, как правильно колонку настроить. И наткнулся на всплывающую рекламу, начал дальше смотреть. И выяснилось, что оказывается я купил колонку по цене рынка», — рассказал Сергей Цыганков.

И таких, как Сергей, для кого «черная пятница» закончилась не выгодной покупкой, а разочарованием, тысячи по всей стране. Это самая простая схема обмана: перед распродажей цену специально завышают, а на ценнике указывают якобы большую скидку. Причем использовать такую уловку проще всего на онлайн-площадках.

«У нас в принципе изначально такие ценники, что смысла поднимать их нет. У нас и так обувь премиального качества, которая стоит по двадцать, по пятнадцать тысяч», — признался продавец.

Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, лучше всего изучить цены на приглянувшийся товар еще до начала распродаж, советуют эксперты. А в погоне за скидками не забывать проверять качество товара. На первый взгляд выгодное предложение может быть попыткой продавать неликвид.

«Компаниям очень выгодно участвовать в подобных акциях. Это прекрасный период, когда она может избавиться от товаров, которые у нее залежались или плохо продаются», — заявила стратегический маркетолог Ната Акимова.

Если рядом с яркой, привлекательной скидкой что-то написано мелким шрифтом, — это тоже повод насторожиться. Ради выгоды продавца, а не покупателя, магазины могут вводить на время распродажи особые правила. Например, отказаться принимать товар назад, даже если он неисправен.

«Что в принципе является не соответствующим действительности, поскольку это противоречит закону о защите прав потребителей. Поэтому на эти условия вы должны четко понимать, что вы все же имеете право вернуть или обменять тот товар, хотя и купленный с большой скидкой», — рассказал юрист Тимур Матвеев.

Не стоит торопиться с покупкой еще и потому, что в дни распродаж выше риск попасть в ловушку не только настоящих продавцов, но еще и мошенников.

«Самая распространенная схема, которой пользуются преступники, такая: на ваш телефон приходит сообщение (СМС, по электронной почти или в мессенджере) о товаре со скидкой. Обо всех условиях якобы можно узнать по ссылке. Но эта ссылка ведет на фальшивый сайт», — передала корреспондент Елена Хмура.

При этом сайт скорее всего будет как две капли воды похож на настоящий. Доверчивый покупатель переводит деньги, но товар ему так и не приходит, а продавцы перестают выходить на связь.

Однако обезопасить себя от аферистов можно, если соблюдать несложные правила. Эксперты предупреждают: не стоит переходить по ссылкам с незнакомых номеров и передавать посторонним людям свои персональные данные. Для покупок в интернете лучше использовать отдельную банковскую карту. Так что для тех, кто смог не поддаться эмоциям, эта «черная пятница» прошла если не с выгодой, то хотя бы без финансовых потерь.