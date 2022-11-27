Песков напомнил о позиции России по потолку цен на нефть и газ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Песков: Россия не будет торговать ресурсами со странами, которые введут потолок цен

Песков напомнил о позиции России по потолку цен на нефть и газ

Фото: Ткаченко Андрей / ТАСС

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Что бы ни решили Евросоюз и США, Россия будет руководствоваться исключительно собственными интересами, заявляют в Кремле.

Позиция России по поставкам нефти и газа в случае введения потолка цен была озвучена президентом страны Владимиром Путиным и остается неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал он в эфире федерального телеканала.

При этом, добавил Песков, есть «очень много нюансов», которые нужно просчитывать. По его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются в Европе в ходе обсуждения стоимости нефти и потолка цен на нее.

В любом случае Россия не станет «стрелять себе в ногу» и будет руководствоваться исключительно собственными интересами, подчеркнул представитель Кремля.

Накануне газета Global Times опубликовала мнение профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна о том, что установление потолка цен на нефть из РФ выгодно только США. Эксперт отметил, что страны Евросоюза уже увязли в энергетическом кризисе, а введение потолка цен на российское топливо станет катализатором «взрыва» глобального рынка энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша выступила за потолок цен на российскую нефть в два раза ниже предложенного ЕС.

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Песков напомнил о позиции России по потолку цен на нефть и газ

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