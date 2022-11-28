Многотысячные протесты против ковидных ограничений продолжаются в Китае

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Люди требуют отмены режима изоляции и прекращения дискриминации непривитых. Недовольные скандируют антиправительственные лозунги и громят мобильные пункты тестирования на коронавирус.

Фото, видео: Ruptly; 5-tv.ru

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В Китае тысячи студентов вышли на митинги против жестких антиковидных ограничений. Акции протеста проходят в Пекине, Шанхае и Ухане. Люди требуют отмены режима изоляции и прекращения дискриминации непривитых.

Китай четвертый день подряд обновляет максимум по числу новых случаев заражения вирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 35 тысяч человек. Большинство из них болеют бессимптомно. Но даже такие пациенты обязаны соблюдать строгий карантин и ежедневно сдавать ПЦР-тесты.

Недовольные скандируют антиправительственные лозунги и громят мобильные пункты тестирования на коронавирус. Власти ответили на протесты новой порцией жестких мер. В Ухане протестующим удаленно изменили категорию «ковидного паспорта» на красный уровень. Это означает, что людей отправят в карантинный лагерь за собственный счет. Контроль за ковидом в Китае остается одним из самых строгих в мире.

Одной из причин массового недовольства стал пожар в многоэтажке в городе Урумчи. В огне сгорели 10 человек.

Из-за локдауна люди не смогли оперативно покинуть свои квартиры. А пожарные быстро добраться до места ЧП из-за заблокированных дорог.

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