ЕС рассмотрит просьбу РФ переподключить Россельхозбанк к SWIFT

Россельхозбанк могут вывести из-под санкций. Как пишут «Известия», Евросоюз рассмотрит просьбу о переподключении кредитной организации к системе SWIFT.

Это необходимо для беспроблемного экспорта российского продовольствия. И сегодня стало известно, что в России могут легализовать «незамерзайку» с метанолом.

С такой просьбой в Правительство обратились общественники. Сейчас экспорт российского метанола фактически заблокирован. Снятие запрета с «незамерзайки» на основе метилового спирта поддержит отечественных производителей. А также повысит доходы федерального бюджета за счет вывода из тени целого сегмента экономики.