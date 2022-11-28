ЕС рассмотрит просьбу РФ переподключить Россельхозбанк к SWIFT
Это необходимо для беспроблемного экспорта российского продовольствия.
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Россельхозбанк могут вывести из-под санкций. Как пишут «Известия», Евросоюз рассмотрит просьбу о переподключении кредитной организации к системе SWIFT.
Это необходимо для беспроблемного экспорта российского продовольствия. И сегодня стало известно, что в России могут легализовать «незамерзайку» с метанолом.
С такой просьбой в Правительство обратились общественники. Сейчас экспорт российского метанола фактически заблокирован. Снятие запрета с «незамерзайки» на основе метилового спирта поддержит отечественных производителей. А также повысит доходы федерального бюджета за счет вывода из тени целого сегмента экономики.
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