Канадская полиция несколько дней разыскивает сбежавших с фермы страусов
В какой-то момент ограда оказалась не заперта. И 20 птиц ударились в бега.
Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru
Свидетелями необычной погони стали жители небольшого канадского городка Табер. Там полиция пыталась задержать страусов.
Экзотические птицы жили на одной из частных ферм. В какой-то момент ограда оказалась не заперта. И 20 страусов ударились в бега. Ловить их пришлось на автомобилях.
Отловить удалось только часть беглецов. Их вернули владельцу. Остальных сейчас ищут.
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