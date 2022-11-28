Канадская полиция несколько дней разыскивает сбежавших с фермы страусов

Свидетелями необычной погони стали жители небольшого канадского городка Табер. Там полиция пыталась задержать страусов.

Экзотические птицы жили на одной из частных ферм. В какой-то момент ограда оказалась не заперта. И 20 страусов ударились в бега. Ловить их пришлось на автомобилях.

Отловить удалось только часть беглецов. Их вернули владельцу. Остальных сейчас ищут.