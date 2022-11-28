Канадская полиция несколько дней разыскивает сбежавших с фермы страусов

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В какой-то момент ограда оказалась не заперта. И 20 птиц ударились в бега.

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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Свидетелями необычной погони стали жители небольшого канадского городка Табер. Там полиция пыталась задержать страусов.

Экзотические птицы жили на одной из частных ферм. В какой-то момент ограда оказалась не заперта. И 20 страусов ударились в бега. Ловить их пришлось на автомобилях.

Отловить удалось только часть беглецов. Их вернули владельцу. Остальных сейчас ищут.

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