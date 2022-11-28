Решетова призналась, как над ней издевались одноклассники: «Лошадь и дылда»

Сейчас модель научилась абстрагироваться от негатива, осуждений и оскорблений. Но чего это ей стоило?

Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в детстве и юности. Красивую и успешную девушку сейчас когда-то унижали и оскорбляли. Сверстницы не только обзывали ее «лошадью» и «дылдой», но даже дело доходило до избиений.

«Буллинг. С ним я сталкивалась с самого детства. Внешние признаки, поведение, в школе могли буллить даже за хорошую успеваемость — преследователи чувствуют потребность во власти, поэтому повод всегда найдется», — посетовала Решетова в социальной сети.

Анастасия Решетова выросла, стала успешной и знаменитой, но о жутком прошлом ей порой напоминают хейтеры, которые то и дело осуждают ее за неправильное воспитание сына. Но теперь девушка относится к критике спокойно. По ее словам, те, кто осуждают ее, не знают многих моментов о жизни Решетовой.

Однако, возможно, из-за травли в детстве, повзрослев, девушка стала активно менять внешность: грудь, губы, волосы. Но теперь, как рассказывал 5-tv.ru, Решетова хочет вернуть себе естественную красоту.