Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Тверской области

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 48

Трагедия унесла две жизни — пилота и пассажира.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Тверской области

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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По факту крушения вертолета Robinson-R66 в Тверской области возбуждено уголовное дело. Следователи Западного МСУ на транспорте СК РФ возбудили его по статье 263 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Накануне рядом с населенным пунктом Вязовец Тверской области вертолет Robinson R66 потерпел крушение. Внутри воздушного судна находились пилот и пассажир, оба получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.

Следователи внимательно осмотрели место происшествия. Были изъяты экземпляры топлива, назначены соответствующие судебные экспертизы и опрошены очевидцы. Сейчас устанавливается дополнительная информация и причины случившегося. 5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места трагедии.

Обстоятельства, из-за которых воздушное судно потерпело крушение — пока неизвестны, однако правоохранительные органы рассматривают разные варианты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто погиб при крушении вертолета под Тверью.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Тверской области

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Источник фото: 5-tv.ru

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Источник фото: 5-tv.ru

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Источник фото: 5-tv.ru

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