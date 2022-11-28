Телеведущая Регина Тодоренко заявила о планах родить третьего ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко собирается забеременеть в третий раз. Звезда только недавно родила второго сына Мирослава, однако быстро восстановилась и уже в декабре начнет готовиться к появлению нового малыша. Об этом артистка сообщила в личном блоге, отвечая на вопрос про планы следующего месяца.

По словам знаменитости, она примет участие в шоу для молодых мам, начнет работу над книгой с детскими сказками, снимется в программе на федеральном канале и начнет разрабатывать свой продюсерский проект. Последнее дело в списке сильно удивило подписчиков Тодоренко — им оказался третий ребенок.

Вместе с мужем Владом Топаловым телеведущая воспитывает двух сыновей — трехлетнего Михаила и четырехмесячного Мирослава. Однако декретный отпуск Регина брать не стала. Старший малыш уже ходит в садик, а младшего артистка берет с собой на съемки. Поклонники часто удивляются многозадачности звезды, она успевает сниматься в разных шоу, растить детей и вести свои социальные сети.

Похоже, красавица не боится трудностей и даже готова усложнить задачу третьей беременностью. Для этого требуется поразительная выносливость, чем телеведущая пока не может похвастаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Тодоренко слегла с травмами после падения с двухметровой высоты.