Появилось видео с места крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области

Место крушение вертолета Robinson R66 в Тверской области засняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, что территорию оградили красно-белой лентой. В центре участка лежат обломки, от воздушного судна остались только они. Меньше всего повреждений получили лопасть и хвост, однако и те непригодны для починки.

«Исходя из этих факторов, можно сделать вывод, что пилот старался подобрать максимально открытый участок для посадки, но это все равно не уберегло от крушения», — заявил корреспондент «Известий» Сергей Деянов.

К слову, рядом с местом трагедии находится населенный пункт Вязовец. Внутри вертолета находилось два человека — пилот и пассажир. Из-за полученных травм оба скончались на месте.

Следователи Западного МСУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье 263 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны, однако обстоятельства трагедии выясняются. Ранее следователи выехали на место событий и провели необходимые проверки.

Также 5-tv.ru сообщал, кто именно погиб при крушении вертолета под Тверью.