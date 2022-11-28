В Подмосковье школьник умер после затяжки электронной сигареты

В подмосковном Электрогорске восьмиклассник затянулся электронной сигаретой, после чего мгновенно почувствовал себя плохо и скончался до приезда скорой помощи.

По информации 5-tv.ru, умерший подросток 2007 года рождения и его одноклассник незадолго до трагедии решили покурить электронную сигарету. Вдохнув в себя содержимое устройства, юноша резко потерял сознание, изо рта у него пошла пена. Друг немедленно вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть подростка.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку инцидента. Тело школьника направлено судмедэкспертам для установления причины смерти.

В апреле в Петербурге из-за взрыва электронной сигареты произошел пожар, в результате которого выгорело больше половины двухкомнатной квартиры и семь человек были госпитализированы. Двое из них — дети, которых доставили в больницу в критическом состоянии. Один взрослый попал в реанимацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что опаснее для здоровья человека — обычные сигареты или «инновационные» стики, вейпы и прочие альтернативные системы нагревания табака.