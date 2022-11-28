Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 233

На основании проведенной экспертизы, статья в отношении обвиняемой была переквалифицирована.

Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками

Фото: Depositphotos / Dziurek

Читайте нас в: Дзен Новости

Сбившая накануне вечером мать с двумя детьми на улице Свободы в Москве находилась в состоянии наркотического опьянения. Результаты проведенной экспертизы озвучили в столичной прокуратуре.

«Ее действия подлежат квалификации по п. „а“ ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с вышеперечисленным, дальнейшее расследование уголовного дела будет передано Следственному комитету. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 37-летняя Наталья Украинская будучи за рулем Kia, предварительно, сбила женщину с двумя детьми. Мать малышей погибла на месте. Четырехлетнего ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Девятимесячный малыш в настоящее время проходит лечение. Предварительно, у него черепно-мозговая травма.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

14:53
Песков опроверг сообщения о планах РФ покинуть Энергодар и ЗАЭС
14:48
ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах в Запорожской области
14:26
Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками
14:20
НМГ и студия Yellow, Black & White объявили о стратегическом партнерстве
14:14
Дочь Бородиной едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку
14:07
Теперь не навсегда: как избавиться от нежелательной татуировки

Сейчас читают

Видео: вдова Градского навестила его могилу в годовщину смерти
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Стандартная ситуация: «пункты несокрушимости» оказались очередным пиаром Киева
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео