Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками

Сбившая накануне вечером мать с двумя детьми на улице Свободы в Москве находилась в состоянии наркотического опьянения. Результаты проведенной экспертизы озвучили в столичной прокуратуре.

«Ее действия подлежат квалификации по п. „а“ ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с вышеперечисленным, дальнейшее расследование уголовного дела будет передано Следственному комитету. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 37-летняя Наталья Украинская будучи за рулем Kia, предварительно, сбила женщину с двумя детьми. Мать малышей погибла на месте. Четырехлетнего ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Девятимесячный малыш в настоящее время проходит лечение. Предварительно, у него черепно-мозговая травма.