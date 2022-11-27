Грудничок отлетел в сторону: первые подробности ДТП на северо-западе Москвы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 518

Сбившая мать с детьми в Москве женщина заявила, что потеряла сознание за рулем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Автомобиль Kia Sportage вылетел на тротуар и снес прохожих. Погибли женщина и четырехлетний ребенок.

Четырехлетний ребенок и его мама погибли. Девятимесячный малыш в реанимации. Таков печальный итог ДТП на улице Свободы в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия.

По предварительным данным 5-tv.ru, 37-летняя женщина-водитель автомобиля Kia Sportage Наталья Украинская не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в этот момент находились прохожие. Женщина в беседе с правоохранителями утверждала, что потеряла сознание за рулем. В настоящее время она находится в шоковом состоянии. Позднее ей должны провести медосвидетельствование. Водительский стаж у Украинской с 2009 года.

«Машина двигалась по улице Свободы в сторону центра. Услышал хруст где-то метрах в 300 по ходу движения: машина с бордюра, с трамвайных путей летела абсолютно неуправляемая. Женщина с двумя детьми шла по тротуару. На полном ходу машина влетела чисто посередине в них. Грудной ребенок отлетел вместе с коляской, мать вместе со старшим машина поджала», — рассказал очевидец ДТП Андрей.

По словам мужчины, предполагаемая виновница происшествия вышла из автомобиля спустя две-три минуты после случившегося. На вид она была трезвая.

В результате ДТП женщина-пешеход погибла на месте. Ее четырехлетнего ребенка в состоянии клинической смерти отвезли в больницу. Медики пытались реанимировать его, но безуспешно. Девятимесячный малыш также госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

С женщиной-водителем Kia сейчас работают полицейские. Выяснение обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Северо-Западного административного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что драка водителей в Петербурге закончилась стрельбой и госпитализацией.

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