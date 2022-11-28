Путин: Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 130

Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки

Путин: Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Особое внимание уделяется снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам, подчеркнул президент.

Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки из-за кризиса в мировой торговле. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном, проходящем в Оренбурге.

«Международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров: Восток-Запад и Север-Юг», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что особое внимание Россия уделяет развитию транспортно-логистической инфраструктуры, а также снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда мировая торговля находится в кризисе, отметил Путин.

На встрече с главой профильной комиссии союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Мазепиным президент заявил, что Россия готова к расширению экспорта удобрений. При этом он отметил, что сейчас в портах Европы из-за санкций заморожены более 400 тысяч тонн российских удобрений.

Ранее политолог Роман Худяков в комментарии 5-tv.ru объяснил, что Россия возобновила «зерновую сделку» исключительно в гуманитарных целях — помочь голодающим странам мира, которые не могут ни выращивать, ни покупать продукцию по мировым ценам.

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