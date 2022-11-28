Что провоцирует раннее появление морщин и как его не допустить — советы эксперта

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 37

Косметолог: стресс и обезвоживание приводят к раннему появлению морщин

Что провоцирует раннее появление морщин и как его не допустить — советы эксперта

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Оказалось, если соблюдать рекомендации косметологов, то можно забыть о старении кожи на долгие годы.

Ежегодно наша кожа стареет и видоизменяется, появляется все больше и больше новых морщин. Основными причинами ухудшения состояния нашей кожи являются два фактора — стресс и обезвоживание. О том, как сохранить молодость надолго рассказала врач-дерматолог и косметолог Шабаги Мадиева в беседе с изданием Газета.ру.

«Как правило, первые морщины — мимические и зависят они от активности мышц на лице. Таким образом появляются морщины смеха, ярости, гусиные лапки. Но могут возникнуть и более глубокие морщины — как их еще называют, статические, которые в спокойном состоянии не проходят», — сообщила специалист.

По ее словам, очень большое влияние на появление неровностей оказывают различные факторы — неправильное питание, отсутствие физической нагрузки, ультрафиолетовые лучи, излишняя сухость кожи и недосып. Возраст, когда появляются первые морщины, у каждого свой — кто-то держится до 25 лет, кто-то уже в 20 начинает страдать, а кто-то умудряется сохранить молодое лицо до 30-35 лет.

Меры профилактики появления складок на лице достаточно просты, нужно всего лишь правильно питаться, пользоваться солнцезащитными средствами и высыпаться.

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