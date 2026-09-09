В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены кровля и купола православного храма

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Иконы и внутреннее убранство почти не затронуты.

Атака ВСУ на Новороссийск: повреждены кровля и купола храма

Фото: Telegram/Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/kravchenko_glava_nvrsk

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В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Новороссийск серьезные повреждения получили кровля и купола храма святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, удар пришелся не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне. Серьезно пострадали купола и кровля центральной части, частично повреждено остекление, стены и алтарная часть получили точечные повреждения. При этом иконы и внутреннее убранство практически не пострадали.

Уже 10 сентября подрядчики приступят к восстановительным работам — демонтируют поврежденный купол и расчистят территорию. Витражные окна временно закроют пленкой, новые стеклопакеты заказаны.

Всего в результате атаки в Новороссийске повреждены три предприятия, два детских сада, поликлиника и школа, а также водопровод и троллейбусная сеть. Погибли четыре человека, 17 пострадали, четверо в тяжелом состоянии. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В городе объявлен траур. Губернатор Краснодарского края назвал этот удар одним из самых масштабных.

В то время как российские войска наносят удары по военным объектам, ВСУ целенаправленно атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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