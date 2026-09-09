«Новые люди» собрали три тысячи сторонников в Москве перед выборами

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Партия презентовала программу и обозначила главные задачи.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Чуть больше недели остается до выборов в Госдуму. Перед стартом голосования «Новые люди» собрали в Москве три тысячи сторонников. На форуме представили программу, с которой идут к избирателям. Авторы говорят, что каждый пункт появился из конкретных проблем, с которыми партия сталкивалась в регионах. Один из ключевых блоков посвящен здоровью.

«Очень много мы говорим о здоровье человека. Вы знаете, мы единственная партия, которая реализует федерально борьбу с наркоманией. Мы проводим уроки для взрослых, проводим уроки для родителей. У нас есть большой блок, посвященный лекарственной обеспеченности регионов, именно равному распределению. Мы говорим об ответственности чиновников, если лекарства вовремя и в срок не попадают в регион», — рассказал представитель партии Владислав Даванков.

Среди других направлений — поддержка семей, образование и развитие регионов. Всего на выборы от партии идут 400 кандидатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский избирательный участок в городе Бонн закрыт из-за недружественных действий немецких властей.

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«Новые люди» собрали три тысячи сторонников в Москве перед выборами

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