Опубликовано видео массовой аварии с большегрузами на трассе в районе Ногинска

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В аварии пострадали три человека.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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На волоске от смерти оказались сегодня водители на подмосковной трассе. Кадры жуткой аварии попали на видеорегистратор одного из участников массового ДТП, которое парализовало движение в районе Ногинска.

Сначала столкнулись две фуры. Одну из них вынесло на встречную полосу, где под большегруз попали две легковушки и микроавтобус.

Один из автомобилей зажало между грузовыми машинами. В аварии пострадали три человека.

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