Опубликовано видео массовой аварии с большегрузами на трассе в районе Ногинска
В аварии пострадали три человека.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
На волоске от смерти оказались сегодня водители на подмосковной трассе. Кадры жуткой аварии попали на видеорегистратор одного из участников массового ДТП, которое парализовало движение в районе Ногинска.
Сначала столкнулись две фуры. Одну из них вынесло на встречную полосу, где под большегруз попали две легковушки и микроавтобус.
Один из автомобилей зажало между грузовыми машинами. В аварии пострадали три человека.
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