Опубликовано видео массовой аварии с большегрузами на трассе в районе Ногинска

На волоске от смерти оказались сегодня водители на подмосковной трассе. Кадры жуткой аварии попали на видеорегистратор одного из участников массового ДТП, которое парализовало движение в районе Ногинска.

Сначала столкнулись две фуры. Одну из них вынесло на встречную полосу, где под большегруз попали две легковушки и микроавтобус.

Один из автомобилей зажало между грузовыми машинами. В аварии пострадали три человека.