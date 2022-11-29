Два человека погибли в ДТП на севере Москвы — видео с места аварии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 57

Легковушка Peugeot на огромной скорости влетела в ограждение на Ленинградском шоссе.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Легковой автомобиль, внутри которого находились парень и девушка, врезался в ограждение на севере Москвы. В результате столкновения оба скончались на месте до приезда скорой помощи.

Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек, который находился за рулем иномарки, в определенный момент решил поиграть на дороге в «шашки». Он часто перестраивался между полосами. Проезжая Ленинградское шоссе, в районе дома 94, не справившись с управлением, влетел на большой скорости в ограждение. К моменту приезда спасателей сердце водителя и пассажирки остановилось.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели. Они достают тела погибших и устанавливают все детали и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как несовершеннолетний водитель сбил женщину на востоке Москвы.

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