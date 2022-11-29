Легковой автомобиль, внутри которого находились парень и девушка, врезался в ограждение на севере Москвы. В результате столкновения оба скончались на месте до приезда скорой помощи.

Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек, который находился за рулем иномарки, в определенный момент решил поиграть на дороге в «шашки». Он часто перестраивался между полосами. Проезжая Ленинградское шоссе, в районе дома 94, не справившись с управлением, влетел на большой скорости в ограждение. К моменту приезда спасателей сердце водителя и пассажирки остановилось.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели. Они достают тела погибших и устанавливают все детали и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как несовершеннолетний водитель сбил женщину на востоке Москвы.