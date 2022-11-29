«Я недавно ушел»: Нагиев объяснил, почему перестал работать на телевидении

Теперь знаменитость решил заняться неожиданным для себя делом.

Российский актер Дмитрий Нагиев впервые рассказал, почему решил уйти с федерального канала, где проработал целое десятилетие. Как он сообщил на YouTube-канале, многим людям важно менять род деятельности.

«Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел… Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще», — приводит его слова издание «Вечерняя Москва».

Артист объяснил, что в ближайшее время хочет попробовать себя в сфере бизнеса. Он намерен открыть салон парикмахерских услуг для мужчин. В шутку Нагиев признался, что теперь отомстит всем людям, у которых остались волосы.

Ранее стало известно о местонахождении известного телеведущего Андрея Урганта. После февраля он перестал выходить на связь с поклонниками, а программа на федеральном канале, которую вел шоумен больше не выходила в эфир. Фанаты забеспокоились, что артист поддался антироссийским настроениям и покинул Россию. Как сообщал 5-tv.ru знаменитость продолжает жить на родине.