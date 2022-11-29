Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Соответствующее заявление главе государства Владимиру Путину уже подано.

Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский экономист Алексей Кудрин подтвердил свой уход с должности главы Счетной палаты РФ. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на других делах, которые не менее важны и полезны, чем его нынешняя деятельность.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту РФ в установленном порядке», — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Совет Федерации рассмотрит представление российского лидера об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Вопрос будет решен уже завтра.

К слову, в соответствии с новой редакцией Конституции РФ, назначения на пост и освобождение от поста главы Счетной палаты относится к ведению СФ РФ, в то время как раньше эти полномочия были предоставлены Госдуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Последние новости

10:38
«Левая нога висит, как тряпка»: ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку
10:30
Актриса Наталия Стешенко скончалась в Москве при странных обстоятельствах
10:21
Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России
10:15
Пожар в многоквартирном доме в Екатеринбурге унес жизни двоих человек
10:06
Глава российских буддистов назвал слова Папы Римского о бурятах недобрыми
10:00
В России для пенсионеров могут ввести льготу на недвижимость

Сейчас читают

Иллюзионист Сафронов осудил астрологов и экстрасенсов: «Шарашкина контора!»
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
«Прослеживается связь»: унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео