Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России

Российский экономист Алексей Кудрин подтвердил свой уход с должности главы Счетной палаты РФ. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на других делах, которые не менее важны и полезны, чем его нынешняя деятельность.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту РФ в установленном порядке», — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Совет Федерации рассмотрит представление российского лидера об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Вопрос будет решен уже завтра.

К слову, в соответствии с новой редакцией Конституции РФ, назначения на пост и освобождение от поста главы Счетной палаты относится к ведению СФ РФ, в то время как раньше эти полномочия были предоставлены Госдуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко.