Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России
Соответствующее заявление главе государства Владимиру Путину уже подано.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Российский экономист Алексей Кудрин подтвердил свой уход с должности главы Счетной палаты РФ. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на других делах, которые не менее важны и полезны, чем его нынешняя деятельность.
«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту РФ в установленном порядке», — написал Кудрин в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Совет Федерации рассмотрит представление российского лидера об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Вопрос будет решен уже завтра.
К слову, в соответствии с новой редакцией Конституции РФ, назначения на пост и освобождение от поста главы Счетной палаты относится к ведению СФ РФ, в то время как раньше эти полномочия были предоставлены Госдуме.
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