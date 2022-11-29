«Ушла слишком рано»: Ольга Орлова рассказала о дружбе с покойной Анной Самохиной

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Рита Миронова
Рита Миронова 96

Ольга Орлова поделилась воспоминаниями об актрисе Анне Самохиной

«Ушла слишком рано»: Ольга Орлова рассказала о дружбе с покойной Анной Самохиной

Фото: © РИА Новости / Продюсерская компания «Псевдоним»

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Актриса ушла из жизни в 2010 году из-за рака желудка. Ей было всего 47 лет.

Беременная певица Ольга Орлова решила предаться воспоминаниям и поделилась ими со своими подписчиками. В профиле в соцсетях Орлова рассказала об умершей актрисе Анне Самохиной, с которой была знакома. Оказывается, девушки играли вместе в одном спектакле и общались вне сцены.

«Аня была не только красивой женщиной, но и очень хорошим человеком. Мы очень хорошо общались. К сожалению, она ушла слишком рано», — написала экс-участница «Блестящих» на своей странице, когда поклонники спросили о покойной Самохиной.

47-летняя Анна Самохина умерла от рака желудка в 2010 году. Последние годы жизни актриса провела в петербургском хосписе. У актрисы осталась дочь Александра, с которой они стали близки только после обнаружения рака. Наследница пошла по стопам мамы — окончила Петербургскую государственную академию театрального искусства и снимается в кино. Внешне с мамой они похожи как две капли воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь покойной Анны Самохиной родила сына. Радостной новостью она поделилась в соцсетях.

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