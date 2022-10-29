Мерзни, мерзни, «волчий хвост»: какая зима ждет европейцев

Европейцы с замиранием сердца ждут зиму из-за энергетического кризиса. Еще в августе в той же Германии били рекорды продажи обогревателей, а в Великобритании жители запасались одеялами с электрическим подогревом. Большой спрос и на обычные свечи — декор снова стал предметом необходимости. Также власти государств ЕС призвали жителей запастись теплыми вещами и посоветовали акцентировать внимание не на обогрев дома, а собственного тела, чтобы не так накладно вышло. Выдержат ли европейцы испытание на прочность, пощадит ли их погода этой зимой или, напротив, им ждать возмездия за безразличие к чужому горю? Своим мнением в эксклюзивном интервью поделились эксперты из разных областей: синоптик заглянул в будущее, руководствуясь научными данными, экстрасенс — собственной интуицией, а таролог раскинула карты. Рассказываем, что получилось.

Назад в прошлое

Синоптики уже искренне сочувствуют жителям Евросоюза — даже не доедать не так страшно, как замерзать. Без отопления и в плюс 15 дома уже ощутимо неуютно, а упадет температура до нуля — придется вспомнить все хорошо за бытое старое. Новые технологии тут как мертвому припарка. То ли дело дрова, уголь, буржуйка — к рождественским каникулам в самый раз. Глядишь, и Санта по дымоходу теплые носочки спустит.

«Ставка снова будет сделана на ископаемое топливо, а не на возобновляемые источники энергии. <> Придется тогда топить дровами, углем в Европе, снова запускать атомные станции в Германии — принимать такие решения…» — не исключает климатолог Владимир Семенов.

А там и прощай экология — здравствуй парниковой эффект и глобальное потепление — все то, насчет чего ЕС в числе первых бил тревогу. И заодно прививал моду на солнечные батареи, электромобили и искусственный мех.

«Мы видим, как климат становится теплее. Связано это, главным образом с парниковым эффектом, то есть с ростом в атмосфере количества парниковых газов, прежде всего углекислого, который перехватывает уходящую от земли волну радиации, тепло, и возвращает обратно на поверхность», — объяснил процесс климатолог.

Таким образом, планета разогревается — пока не настолько, чтобы можно было не отапливать дома зимой. Да и не дай бог, как говорится. А вот дышать уже тяжело — хоть топор вешай. Не хватало, чтобы Европа раскочегарилась за счет старых технологий всерьез и надолго.

Верните, как было

Впрочем, на трудности европейцы сами напросились. Экология экологией, но есть еще карма — Вселенная не оставит безнаказанной политику ЕС, уверена таролог Мара Чармер. За хладнокровие она отплатит суровой зимой, говорит она.

«Да, Европа не зря боится, у них действительно зима будет холодная и очень затратная. <…> Все так и отыгрывается. Они будут очень и очень хотеть вернуть все, как было. <…> Погода на нашей стороне, поэтому зима в Европе холодная, очень затратная для них, скорее всего непосильная, она прям толкает Европу к разорению», — отмечает она.

Совсем туго, возможно, придется европейцам в марте. Зима так заморозит политические умы, что до этого момента, скорее всего, не будет принято никаких важных решений в интересах обычных людей в части энергетики.

И какие бы пути ни искали — обходных вариантов нет, говорят карты Таро. Верный путь снова ведет к России.

Холодно, Морозко, холодно, батюшка

А экстрасенс Марианна Абравитова видит немного другую картину будущего. Не то чтобы европейцам совсем повезет, но зима над ними сжалится, полагает она. Это русскому человеку под силу в минус 40 жить и радоваться, а европейцы — люди нежные, уязвимые, им и так без отопления сидеть. Пусть хоть природа будет благосклонна.

«В Европе будет теплая зима, очень приятная, малоснежная, даже, я бы сказала, из последних зим она будет наиболее теплая. Хотя, будут отдельно какие-то дни, в которые морозец, все-таки, ударит. Но это не наш морозец, это морозец именно европейский», — говорит она.

Но нервы и щеки морозец все же пощекочет. Будут такие дни, когда и одеялом с подогревом не спастись, и крепким глинтвейном.

«Для них это будет чувствительно, поэтому, если посмотреть на это глазами европейцев, то они бы сказали: „Ой, холодно, ой, морозно“. Поэтому они все равно свою зиму очень хорошо прочувствуют», — уверена медиум.

Впрочем, до зимы осталось недолго, как и до того, чтобы посочувствовать, к примеру, финнам — у них и так с настроением никуда из-за дефицита солнца, или скромным, но гордым немцам — их умению экономить можно только позавидовать, а тут жизнь подкинула новый квест — пояса еще потуже придется затянуть. А там, глядишь, и другие научатся с зимой дружить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отопительный сезон для Европы станет крахом.

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