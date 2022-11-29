Режиссер Стивен Спилберг заболел коронавирусом

Культовый американский кинорежиссер Стивен Спилберг заболел коронавирусом. Об этом сообщает Deadline. Пока уточненной информации о состоянии режиссера нет.

Известно, что из-за болезни Спилберг пропустил церемонию Gotham Awards, прошедшую в Нью-Йорке этой ночью.

Актер Пол Дано, сыгравший в последнем фильме Спилберга «Фабельманы», во время своей речи на церемонии упомянул о том, что режиссер заразился COVID-19. Болезнь настигла его совсем не вовремя, поскольку сезон кинонаград 2022–2023 годов набирает обороты.

Примечательно, что идея картины «Фабельманы» возникла у Спилберга в разгар пандемии. На 73-м Берлинском международном кинофестивале в феврале режиссера собираются наградить почетным «Золотым медведем» за прижизненные достижения.

За время своей карьеры Спилберг был номинирован на премию «Оскар» 19 раз и увез домой три статуэтки, в том числе за лучшую режиссуру за «Спасти рядового Райана» в 1999 году и за лучшую режиссуру и лучший фильм в «Списке Шиндлера» в 1994 году.

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