Народный артист Герасимов выразил соболезнования семье актрисы Стешенко

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 1 711

Актриса Наталия Стешенко умерла при странных обстоятельствах. Тело обнаружил сын знаменитости.

Фото, видео: Кадр из сериала «Инспектор Купер»; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Народный артист Евгений Герасимов прокомментировал скоропостижную гибель актрисы Наталии Стешенко. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что в последнее время редко виделся с актрисой и не может точно сказать, что происходило в ее жизни и каково было ее состояние здоровья. Он также выразил соболезнования семье Наталии Стешенко и ее коллегам по театру.

Наталия Стешенко скончалась вечером 28 ноября в возрасте 37 лет в своей квартире в Москве. Тело женщины обнаружил ее восьмилетний сын и побежал к соседям с просьбой вызвать полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть Стешенко, но никаких признаков насильственной смерти на ее теле не нашли, как и не смогли установить причину ее скоропостижной кончины.

Наталия Стешенко родилась в Казахстане и в 2000-м году завоевала титул «Мисс Казахстан». Но карьера модели ее не привлекала — Стешенко хотела быть актрисой. Она окончила ВГИК и снялась в двух проектах: «Лига обманутых женщин» и «Инспектор Купер». После она работала в «Театре Луны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в «Театре Луны» подтвердили смерть 37-летней Наталии Стешенко.

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