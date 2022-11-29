Умерла накануне дня рожденья брата: внезапная смерть актрисы Стешенко стала третьей в семье

Скоропостижная кончина актрисы Наталии Стешенко стала третьей в семье. До звезды «Театра Луны» в большой и дружной семье умер сначала ее младший брат, а потом отец.

Наталия Стешенко была разбита смертью брата Сергея и годами писала в своем личном блоге, что «не уберегла» и хотела бы «все исправить».

«Прости меня, прости, что не справилась, не уберегла. Прости, пожалуйста! Я бы все отдала, чтоб вернуться на десять, хотя бы семь дней назад и все исправить. Я люблю тебя! Эту боль не заглушить ничем и никем!» — восклицала Наталия в своем личном блоге.

Сергей скончался в октябре 2017 года в возрасте 29 лет. Неизвестно, что именно стало причиной, но судя по постам Наталии, потеря брата стала для семьи полнейшим шоком.

К слову, Наталия Стешенко скончалась накануне дня рождения погибшего брата. 30 ноября Сергею могло бы исполниться 34 года.

«Как же хочется тебе позвонить, как же хочется хотя бы услышать тебя, твой голос. Мой любимый, мой родной человек, как же больно без тебя. Как же хочется тебя обнять и сказать все, что чувствую! Не могу поверить в эту глупость, в то, что тебя забрали у нас. Верните, я все отдам!» — писала почти под каждым постом Стешенко.

Спустя два года скончался отец актрисы, о чем она также рассказала в своем личном блоге.

Вечером 28 ноября неожиданная и загадочная смерть настигла и Наталию Стешенко. Актриса находилась в своей квартире в центре Москвы. Ее бездыханное тело обнаружил восьмилетний сын и побежал к соседям, чтобы попросить вызвать полицию и скорую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть Стешенко, но никаких следов насилия не нашли, как и не смогли установить причину ее скоропостижной кончины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в «Театре Луны» отреагировали на гибель 37-летней Наталии Стешенко.

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