«Ливерная колбаса»: Алена Водонаева колко оценила фигуры звезд после родов

Подписчики звезды тут же начали обвинять ее в предвзятом отношении к девушкам с пышными формами.

Телезвезда Алена Водонаева в своем Telegram-канале подняла животрепещущую тему — параметры рожавших знаменитостей. В частности, она раскритиковала внешность барбадосской певицы Рианны, которая недавно стала мамой, родив сына от рэпера Asap Rocky. Водонаева опубликовала ее свежие фотографии, снабдив пост своим комментарием.

«Инструкция. Как одеваться, чтобы выгодно подчеркнуть отеки и лишний вес», — написала Водонаева.

Подписчики звезды тут же начали обвинять ее в предвзятом отношении к девушкам с пышными формами. На что знаменитость тут же ответила: она тоже мама, но быстро вернулась в форму. Также она напомнила, что она совершенно не против полных женщин, просто считает, что им нужно скрывать свои лишние килограммы под одеждой.

«Я сама, когда поправляюсь, часто надеваю брючные костюмы, элегантные платья, подобранные по фигуре. Но когда человек надевает что-то сосисочное и выглядит как ливерная колбаса, и выходит в этом на публику, я имею право это обсудить. Я никого не оскорбляю», — заявила Водонаева.

Теледива также добавила, что отличный пример мамы, которая быстро пришла в форму — Регина Тодоренко. Она похвасталась своей идеальной фигурой всего лишь через 4 месяца после родов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сын Алены Водонаевой неоднозначно обозначил роль женщин в мире, а свою мать сравнил с покойной королевой Великобритании Елизаветой II.