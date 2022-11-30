Арестована сбившая насмерть маму с ребенком в Москве женщина
Стало известно, что перед тем, как сесть за руль, женщина употребила наркотические вещества.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Москве под арест отправили виновницу страшного ДТП, в котором погибла мама с ребенком. Выяснилось, что женщина была за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Сама говорит, что ничего не помнит и якобы потеряла сознание. Уличные камеры сняли, как ее машина на полном ходу вылетает на тротуар и сбивает людей.
По словам свидетелей, в суде виновница аварии вела себя тоже не очень адекватно. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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