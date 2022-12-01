Базовая капсула на зиму 2022-2023: мода нулевых возвращается

Перечисляем основные элементы гардероба, которые нужно купить уже сейчас.

Модницы уже задаются вопросом: что будет актуально этой зимой? Стилисты утверждают, что мода 2000-х возвращается в тренды. Итак, из чего составить свою зимнюю гардеробную капусулу? 5-tv.ru составил небольшой гайд в помощь красавицам.

Не забываем утепляться

В этот холодный сезон будут актуальны укороченные свитера и облегающие кардиганы. Больше объема! Вязка может быть любой, как вам нравится. Прикупите обязательно трикотажный жилет (можно надевать поверх рубашек).

Низ

Полюбившиеся джинсы с высокой посадкой, увы, уходят в прошлое. Снова в игре заниженные брюки. Кстати, обратите внимание на «папины брюки» и леггинсы-клеш.

Офисные луки

Возвращается в моду любимый твид. Стоит приобрести юбку и пиджак, которые легко сочетать с другими базовыми вещами. И, разумеется, комплекс будет стильно смотреться целиком.

Обувь

Здесь все зависит от того, чаще ли вы гуляете или ваше нахождение на улице ограничивается дорогой до работы. Вне зависимости от случая, актуальны будут укороченные угги, «дутики», зимние кроссовки и не выходящие из моды несколько лет классические ботинки-челси.

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