В башне «Федерация» год не могут продать пентхаус за 2,5 миллиарда рублей

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Что не так с апартаментами? Или дело все же в заоблачной цене?

Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

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В самом высоком небоскребе Москвы, башне «Федерация», уже почти год не могут продать пентхаус. Площадь апартаментов составляет две с половиной тысячи квадратных метров.

Они занимают сразу три верхних этажа и находятся внутри огромного купола высотой 12 метров. Изначально цена помещения была два с половиной миллиарда рублей, но летом ее снижали до одного и трех, а в августе вновь повысили до исходной стоимости.

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