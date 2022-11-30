В башне «Федерация» год не могут продать пентхаус за 2,5 миллиарда рублей
Что не так с апартаментами? Или дело все же в заоблачной цене?
Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru
В самом высоком небоскребе Москвы, башне «Федерация», уже почти год не могут продать пентхаус. Площадь апартаментов составляет две с половиной тысячи квадратных метров.
Они занимают сразу три верхних этажа и находятся внутри огромного купола высотой 12 метров. Изначально цена помещения была два с половиной миллиарда рублей, но летом ее снижали до одного и трех, а в августе вновь повысили до исходной стоимости.
Читайте также
-13° 781 мм рт. ст.
92%
92%
61.07
0.32 63.39
0.09
0.32 63.39
0.09
Нашли ошибку?