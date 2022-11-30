Успенская шокирована уходом Пугачевой на покой: «Думала, что ты умрешь на сцене»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 13

Певица Любовь Успенская удивилась решению Аллы Пугачевой покинуть сцену

Успенская шокирована уходом Пугачевой на покой: «Думала, что ты умрешь на сцене»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Королева шансона мечтала спеть дуэтом с коллегой, но та заявила — пришло время растить детей и высаживать гортензии в саду.

Певица Любовь Успенская была удивлена решению Аллы Пугачевой завершить творческую карьеру. Артистка была уверена, что звездная коллега не представляет жизни без сцены и не оставит ее никогда, кроме того, мечтала спеть с ней дуэтом. Об этом Исполнительница рассказала в интервью «МК». По словам Любови Залмановны, Пугачева помогла ей обрести уверенность после возвращения из США в Россию. А еще Алла Борисовна «лечилась» песнями королевы шансона в трудные времена.

«Она всегда была для меня абсолютно недосягаемой высотой и потрясающей певицей. Я всегда пела ее песни в ресторане. Знаю, что и Пугачева всегда восхищалась моим талантом. Она не стеснялась говорить, что в те моменты, когда ей было плохо и тяжело, она уезжала на машине, включала мои песни и приходила в себя», — заявила певица.

Предложение Успенской спеть вместе Пугачеву не вдохновило. Она отрезала — к музыке и публике больше не вернется. Ее новыми приоритетами стали дети — двойняшки Лиза и Гарри — и гортензии в саду. Более никаких забот Алла Борисовна не хотела.

Любовь УспенскаяЛюбовь Успенская, многократная обладательница премии «Шансон года».Источник фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Я ей возразила: „Я думала, что ты, Алла, будешь петь до конца своих дней и умрешь на сцене!“. Что она будет петь до ста лет петь, а потом умрет на сцене. Алла сначала не поняла моей шутки», — вспоминала Успенская.

Исполнительница шансона считает себя завидным творческим партнером. Каждому встречному она не предлагает записать песню или подготовить общий номер. Так как со стороны желающих масса, приходится многим отказывать. Но ради некоторых артистов звезда готова сделать исключение. Чести удостоился, к примеру, Сергей Жуков из группы «Руки вверх!».

Жажду созидания Успенская утоляет продвижением музыкальной карьеры дочери Татьяны Плаксиной. После череды скандалов и публичных разборок родственницы помирились и запели на два голоса. Ранее, писал 5-tv.ru, новоиспеченная звезда представила первый сингл.

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