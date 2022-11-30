Филипп Киркоров ничего не боится: «Каким он будет, новый мир, знает только Бог»

Народный артист РФ Филипп Киркоров не страшится будущего, которое многим сегодня кажется крайне зыбким. Несмотря на вездесущую политическую нестабильность и полностью изменившуюся в глазах многих систему международных отношений, музыкант смело смотрит вперед. Как отметил певец в интервью на презентации фильма «Елки-9», жизненный опыт, пройденные испытания закалили его характер.

«Мир разделился на до и после. Прежним мир не будет. А каким он будет новый, знает только всевышний. Я ко всему готов, я 35 лет в шоу-бизнесе», — сказал Киркоров.

Поделился артист и своим отношением к возрасту. Отцу исполнителя Бедросу Киркорову недавно исполнилось 90 лет. При этом пожилой артист продолжает выходить на сцену, посещать светские мероприятия и устраивать семейные праздники. Себе его сын желает не меньшей активности и жизнелюбия в преклонных годах.

«Бедросу 90 лет. До его возраста мне еще 35. Столько я отмерил себе. Доживу до его возраста и буду счастливым человеком. А вообще, сколько даст, столько и даст», — заключил Киркоров.

Имя знаменитости не сходит с первых полос прессы десятилетиями. У него всегда припасены сюрприз для публики и новая выходка для светской хроники. Периодами ситуация обостряется, и скандалы в жизни Киркорова следуют один за другим — журналисты еле успевают о них писать. Вместе с очередным гастрольным туром СМИ получили в этом году массу инфоповодов и даже заговорили о шансах певца вновь оказаться в психиатрической лечебнице.

Ранее 5-tv.ru выяснял, из-за чего у Филиппа Киркорова сдают нервы.