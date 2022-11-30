Захарова напомнила НАТО об обстрелах энергообъектов в Югославии

Альянс своими ударами лишил страну 70% электричества и водоснабжения, чтобы заставить правительство принять условия Запада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, как НАТО обстреливал объекты энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году.

В своем Telegram-канале дипломат опубликовала фрагмент брифинга на тот момент пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Отвечая на вопрос журналистов, зачем альянс своими ударами лишает страну 70% электричества и водоснабжения, он заявил, что от электроснабжения зависят системы командования и управления.

«Если Милошевич (бывшийм глава Югославии Слободан Милошевич — Прим. ред.) действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его проблемы», — заявил тогда Шиа.

Захарова адресовала эту цитату действующему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и администрации США.

«Столтенбергу, Боррелю и белодомовским для памяти», — написала дипломат.

Накануне генсек НАТО выступил с заявлением о том, что ракетные удары по энергетическим объектам наносят Украине колоссальный ущерб. По его словам, союзники по альянсу уже оказывают «беспрецедентную поддержку» Киеву, а также планируют восстановить энергетическую и газовую инфраструктуру страны. До этого Столтенберг говорил об ужасном начале зимы для Незалежной и предупреждал Киев о наступлении жутких времен.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель издания Rebelión Фабрицио Казари предрек Украине «настоящую трагедию» зимой.