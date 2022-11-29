Йенс Столтенберг назвал ущерб от ракетных ударов по Украине колоссальным
Генеральный секретарь НАТО уже предупреждал об ужасном начале зимы для Незалежной.
Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy
Ракетные удары по объектам на Украине наносят Незалежной колоссальный ущерб. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянсу необходимо оказать Киеву дополнительную военную поддержку.
«Мы должны понимать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект <…> Мы видим попытку использовать зиму как оружие против Украины… Союзники по НАТО уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине», — заявил он во время своего выступления на форуме в Бухаресте.
Помимо этого Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс планирует восстановить энергетическую и газовую инфраструктуру страны, НАТО продолжит поставлять украинской стороне системы ПВО.
Примечательно, что ранее генеральный секретарь НАТО говорил об ужасном начале зимы для Незалежной. Меньше недели назад Столтенберг предупредил Киев о наступлении жутких времен и в тот же день подчеркнул, что не собирается вести активных боевых действий на Украине.
Встревать в конфликт не входит в планы альянса. Европа будет помогать с оружием и его обслуживанием, но не более того.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какое обещание дал Джо Байден президенту Польши в ночь падения ракеты.
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