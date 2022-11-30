«Сильно кайфанула»: Зоя Яровицына назвала удививший ее город в России

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 371

Стендап-комик Яровицына была приятно удивлена поездкой в Воронеж

«Сильно кайфанула»: Зоя Яровицына назвала удививший ее город в России

Фото: Telegram / Зоя Яровицына

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Юмористка, по ее словам, давно не ждет от путешествий необычных впечатлений. Даже заграничные поездки не удивляют знаменитость.

Известная российская юмористка Зоя Яровицына назвала российский город, неожиданно удививший ее. Оказалось, что некоторые российские туристические маршруты могут обрадовать больше, чем заграничные. Такой локацией для знаменитости стал Воронеж, об этом она призналась в шоу «Надкаст» на YouTube.

«А я, а я обалденно съездила в Воронеж. Я не была никогда, и у меня просто ожидания были, как сами понимаете, вообще… И мы поехали просто сменить картинку, это единственное было ожидание», — призналась Яровицына.

Тем более, добавила она, супруг ее сразу попросил не обольщаться — красоты не будет. Разве что найдется одно место, где можно вкусно поесть, на этом все. Но поездка стала приятным сюрпризом для обоих.

«А в итоге Рома (муж — Прим.ред) сам обалдел: многое улучшили за то время, что он там не был. Он сам такой говорит: „О, тут прикольно сделали, тут…“ В восторге оказался от парка, а раньше был котлован. И я вот, имея максимально заниженные ожидания, очень сильно кайфанула, и теперь я подумала, что жду от путешествия смены картинки», — добавила юмористка.

Она призналась, что было время, когда от поездок ждала невероятных впечатлений, но в итоге их не получала. А если еще приходилось подсчитывать расходы на путешествия, и совсем настроение портилось. Теперь же знаменитость нашла более философский подход к отпуску.

Яровицына добавила, что путешествие у нее начинается с того момента, как она садится в поезд или самолет — не важно, сколько времени занимает дорога. Это как раз те самые часы, минуты, когда есть возможность побыть наедине со своими мыслями, а это тоже часть релакса, который люди получают именно в отпуске.

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