Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Сафронова перенесли на 7 декабря

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Бывшему журналисту назначили суровое наказание, но его защита хочет обжаловать приговор.

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Сафронова перенесли на 7 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции должен был сегодня рассмотреть апелляционную жалобу на приговор советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту Ивану Сафронову. Однако рассмотрение не состоится по техническим причинам. Оно перенесено на 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее Мосгорсуд огласил приговор Сафронову по делу о государственной измене. Ему назначили наказание в виде 22 лет заключения под стражу. Защита журналиста посчитала решение суда несправедливым и захотела обжаловать его.

Как установило следствие, Иван Сафронов может быть причастен к передаче засекреченных сведений о деятельности Вооруженных сил России в Сирии. Ранее даже российский лидер Владимир Путин заявлял, что корреспондент продавал разведке Запада секретную информацию об РФ.

Также 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Ивану Сафронову суровым.

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