Польша и Чехия зарабатывают астрономические суммы на помощи Украине

Восточноевропейские дельцы-оружейники набивают карманы, пока их правительства разглагольствуют о «бескорыстной» поддержке Незалежной.

Польша и Чехия входят в десятку стран, больше всех заработавших на военной поддержке Украины, разместившись на третьем и девятом местах соответственно (первое и второе у США и Великобритании). Об этом пишет шведская Nya Dagbladet. Перевод публикации приводит EADaily.

Издание отмечает, что восточноевропейские оружейные заводы производят оружие, гранаты и военное снаряжение в невиданных со времен холодной войны темпах. При этом польские и чешские военные дельцы не таясь говорят, что рассматривают украинский конфликт как возможность для заработка.

«Учитывая реалии продолжающегося конфликта на Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение расходов оборонных бюджетов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы», — заявил гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.

По его словам, в 2023 году PGZ произведет тысячу переносных зенитно-ракетных комплексов по сравнению с 600 в 2022 году и 350 — в 2021-м. При этом большая их часть, а также гранатометы, гаубицы, бронежилеты, стрелковое оружие и боеприпасы будут переданы Киеву. Компания же, по оценке издания, заработает на этом 1,5 миллиарда долларов.

Также сообщается, что чешские компании в 2022 году поставили Украине оружия примерно на 2,1 миллиарда долларов. Замминистра обороны страны Томаш Копечный заявил, что экспорт оружия из Чехии был самым высоким с 1989 года.

«Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются толчком, которого мы не видели последние 30 лет», — сказал чиновник Копечный.

Накануне стало известно, что Франция поставила Киеву свои системы залпового огня LRU MLRS — аналог американских HIMARS.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов в комментарии 5-tv.ru высказал стопроцентную уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский за время российской спецоперации стал долларовым миллиардером, обогатившись в том числе на продажах западного оружия.