Сейчас многие артисты жалуются, что в этом году мало работы. Нет ни корпоративов, ни городских мероприятий. Однако певец Родион Газманов считает, что работы, наоборот, достаточно.

«Работы — вал! Хотя отменили городские праздники, и я думал, что все — конец, но у нас появилось очень много запросов корпоративных, в том числе и выездных. Чему я, конечно, очень рад», — сказал артист на презентации фильма «Елки-9».

Как пишет dni.ru со ссылкой на промоутеров, выездная сумма Родиона Газманова начинается от 300 тысяч рублей за концерт. При этом, по словам артиста, у него много выступлений в разных городах. Он отметил, что заказов гораздо больше, чем в прошлом году. Но в 2021 году артист записывал онлайн-поздравления.

На них Родион решил поднять расценки. Если раньше они стоили семь тысяч рублей, то сейчас в десять раз дороже.

Как ранее писал 5-tv.ru, Родион Газманов призвал не путать творчество с политикой. Он отметил, что продолжает слушать музыку покинувших Россию знаменитостей, потому что не хочет лишать себя любимых композиций из-за политических разногласий.