«Работы — вал»: Родион Газманов опроверг информацию об отсутствии концертов

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Помимо гастролей, артист также часто записывает онлайн-поздравления.

«Работы — вал»: Родион Газманов опроверг информацию об отсутствии концертов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас многие артисты жалуются, что в этом году мало работы. Нет ни корпоративов, ни городских мероприятий. Однако певец Родион Газманов считает, что работы, наоборот, достаточно.

«Работы — вал! Хотя отменили городские праздники, и я думал, что все — конец, но у нас появилось очень много запросов корпоративных, в том числе и выездных. Чему я, конечно, очень рад», — сказал артист на презентации фильма «Елки-9».

Как пишет dni.ru со ссылкой на промоутеров, выездная сумма Родиона Газманова начинается от 300 тысяч рублей за концерт. При этом, по словам артиста, у него много выступлений в разных городах. Он отметил, что заказов гораздо больше, чем в прошлом году. Но в 2021 году артист записывал онлайн-поздравления.

На них Родион решил поднять расценки. Если раньше они стоили семь тысяч рублей, то сейчас в десять раз дороже.

Как ранее писал 5-tv.ru, Родион Газманов призвал не путать творчество с политикой. Он отметил, что продолжает слушать музыку покинувших Россию знаменитостей, потому что не хочет лишать себя любимых композиций из-за политических разногласий.

-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 ноября

Последние новости

20:15
Путь к смерти: как не дать умершему родственнику утянуть вас за собой в могилу
20:01
«С броней вместо кожи»: Ида Галич назвала Бузову «шоугерл ограниченного тиража»
19:50
В Новосибирске столкнулись трамваи
19:37
Подрастающий сын и звездный роман: что скрывал Евгений Миронов от публики
19:32
Тонкая связь: как перестать заходить на страницы бывших в социальных сетях
19:29
Рэпер T-Killah и Мария Тарасова ждут первенца

Сейчас читают

Свердловский врач рассказал, для кого опасен новый вирус
Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой
Невидимые нити: почему тянет к страницам бывшего в соцсетях
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео