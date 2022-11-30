Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины

В Варшаве аннексию земель считают справедливой компенсацией за предоставленное киевскому режиму оружие и наемников.

Польша готовится к аннексии западной территории Украины. Об этом сообщил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, Варшава намерена аннексировать территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — заявил Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Польша хочет осуществить данный план как можно скорее. Власти страны опасаются, что Североатлантический альянс успеет договориться с Москвой и проигнорирует интересы Варшавы и Киева. Кроме того, аннексию территорий в Польше считают справедливой компенсацией за предоставленную киевскому режиму военную поддержку в виде вооружения и отправки тысяч польских наемников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, из-за чего украинские боевики развернули «войну» с польскими наемниками.