Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 7

Директор СВР Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины

Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

Читайте нас в: Дзен Новости

В Варшаве аннексию земель считают справедливой компенсацией за предоставленное киевскому режиму оружие и наемников.

Польша готовится к аннексии западной территории Украины. Об этом сообщил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, Варшава намерена аннексировать территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — заявил Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Польша хочет осуществить данный план как можно скорее. Власти страны опасаются, что Североатлантический альянс успеет договориться с Москвой и проигнорирует интересы Варшавы и Киева. Кроме того, аннексию территорий в Польше считают справедливой компенсацией за предоставленную киевскому режиму военную поддержку в виде вооружения и отправки тысяч польских наемников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, из-за чего украинские боевики развернули «войну» с польскими наемниками.

-10° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 ноября

Последние новости

17:16
Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины
17:13
«Экспериментируй»: как правильно отмечать неофициальный Международный день секса
17:00
«Он не уйдет в отставку»: политолог объяснил рост рейтинга Байдена
16:42
Музыкальный проигрыш: Разину снова не удалось заполучить песни «Ласкового мая»
16:29
«Не надо себе отказывать»: Захарова предложила Зеленскому искупаться в водах Крыма
16:15
«Люди учат только анатомию полтора года!» — врач раскритиковала «целительный талант» Хилькевич

Сейчас читают

Свердловский врач рассказал, для кого опасен новый вирус
Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой
Невидимые нити: почему тянет к страницам бывшего в соцсетях
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео