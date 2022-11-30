«Не надо себе отказывать»: Захарова предложила Зеленскому искупаться в водах Крыма

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 53

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Крым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin; Ruptly; 5-tv.ru

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Недавно Владимир Зеленский уверенно заявлял, что завоюет Крым и весной будет купаться в море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Крым и «искупнуться» в море, пока еще есть возможность. Свое предложение дипломат озвучила в ходе регулярного брифинга.

Мария Захарова прокомментировала заявления украинских политиков о якобы готовящемся взятии полуострова Крым. К примеру, Зеленский сказал, что весной следующего года он уже будет купаться в море, а его советник Михаил Подоляк рассказал, что через полгода он будет вести прямую трансляцию с набережной в Ялте.

Представитель МИДа обратилась к главарям киевского режима и «пригласила» их приезжать как можно скорее — зачем откладывать, если так хочется?

«Не надо откладывать. А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте. Если хотите и интервью дать, берите побольше украинских журналистов, чтобы они видели, что происходит. Добро пожаловать! А какие проблемы? Если так хочется. Не надо себе ни в чем отказывать», — многозначительно ответила Мария Захарова.

Кроме того, представитель ведомства напомнила, что у украинских и западных журналистов всегда была возможность посетить Крым, но они почему-то этого не делали.

«Восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали все что угодно, но на территорию республики так и не приезжали. И на Донбасс не ездили. Вообще никуда не ездили, где картинка не укладывалась в их мейнстрим», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова напомнила НАТО об обстрелах энергообъектов в Югославии.

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