Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на «Газпром»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Uniper заявили, что решили максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения Unipro.

Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на «Газпром»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Немецкий импортер газа Uniper подал иск в стокгольмский арбитраж к российской компании «Газпром» для возмещения убытков. Об этом сообщает Marketscreener.

Генеральный директор компании Клаус-Дитер Мобах в ходе мероприятия в Дюссельдорфе заявил, что Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с якобы недопоставкой российской компанией объемов газа с июня.

«Мы требуем возмещения нашего значительного финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, и для которых нам пришлось закупать газ по чрезвычайно высоким рыночным ценам», — заключил Мобах.

Оказалось, что Uniper была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства по доставке клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.

Затраты только на закупку газа составили не менее 11,6 миллиардов евро и они будут расти до конца 2024 года.

Также в компании Uniper заявили, что решили максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения Unipro.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как суд в Польше пересмотрел свое решение по строительству «Северного потока — 2». Исполнительный орган власти отменил штраф российской энергетической компании «Газпром» и пяти европейским партнерам.

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