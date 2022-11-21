Польский суд отменил штрафы «Газпрому» и сотрудникам ЕС за строительство СП-2

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 71

Польский антимонопольный регулятор ранее обязал Россию выплатить 7,6 миллиарда долларов.

Польский суд отменил штрафы «Газпрому» и сотрудникам ЕС за строительство СП-2

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt

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Тема:
Северный поток

Суд в Польше пересмотрел свое решение по строительству «Северного потока — 2». Исполнительный орган власти отменил штраф российской энергетической компании «Газпром» и пяти европейским партнерам. Об этом сообщило польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

«Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», — прокомментировал источник.

Два года назад антимонопольный регулятор вынес решение о штрафе «Газпрома» его партнеров за строительство «Северного потока — 2». Размер взыскания странам ЕС составил около 60 миллионов долларов. Российскую компанию обязали выплатить 7, 6 миллиарда долларов.

Такое решение суд вынес в связи с отсутствием разрешения на проводимые работы. UOKiK призвал компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell, Wintershall и «Газпром» разорвать все договоры о финансировании строительства СП-2 в течение месяца, однако российская энергетическая компания подала апелляцию. Представители «Газпрома» отмечали, что холдинг своими действиями не осквернил польские законы.

Строительство магистрального газопровода длиной 1234 километров началось в 2018 году для транзита российского газа в Германию по дну Балтийского моря и расширения газопровода «Северный поток». Строительство завершилось в 2021 году, однако англосаксы накладывают на Россию санкции, которые до сих пор не позволяют запустить работу на газопроводе.

Осенью 2022 года в результате диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошла утечка газа. Президент России Владимир Путин прокомментировал, что взрывы на газовых магистралях организовали страны Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Швеция боится назвать виновника терактов на Северных потоках.

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